La Lazio bussa alla porta dell’Inter: scambio o cash

L’Inter prova a chiudere l’operazione con la Lazio. Non è escluso uno scambio che farebbe molto felice Simone Inzaghi

La sosta del campionato accende i riflettori sull’ultima settimana di calciomercato. Oltre al colpo Vlahovic, ci sono altre operazioni che tengono banco in Serie A. L’Inter in particolare, dopo aver mostrato alcuni segni di cedimento nelle ultime uscite, ha l’intenzione di rimpolpare la difesa per continuare a guardare tutti dalla testa della classifica.

Gli uomini di Simone Inzaghi restano in corsa su tutti i fronti ed hanno bisogno di una rosa lunga per arrivare alla conquista del secondo scudetto consecutivo ed in fondo a Coppa Italia e Champions League. L’occasione per la retroguardia nerazzurra potrebbe arrivare dalla Lazio: i biancocelesti hanno bisogno di una punta e non hanno ancora rinnovato il contratto a Luiz Felipe. Simone Inzaghi lo ha allenato nelle passate stagioni e vorrebbe riabbracciarlo anche all’Inter.

Calciomercato, ipotesi di scambio Pinamonti-Luiz Felipe tra Inter e Lazio

La punta richiesta da Igli Tare è Andrea Pinamonti, attualmente in prestito all’Empoli. In questo campionato ha realizzato 8 gol in 22 presenze in Serie A. Il gioiellino classe 1999 ha il contratto in scadenza nel 2024 ma potrebbe presto affiancare Ciro Immobile nell’attacco della Lazio.

Marotta avrebbe richiesto ai biancocelesti una cifra attorno ai 15 milioni di euro, raggiungibile con un pagamento ‘cash’ oppure con il cartellino di Luiz Felipe, prossimo alla scadenza contrattuale.