Colpaccio Milan, indizio per il ritorno del bomber: sorpresa last minute

Il Milan sogna il grande colpo negli ultimi giorni di mercato: arriva la decisione, un indizio può far gioire Pioli

Lo 0-0 contro la Juventus allunga le distanze tra il Milan e la vetta di Serie A occupata dall’Inter, a + sui rossoneri e con un match ancora da recuperare. Per il ‘Diavolo’, dunque, urgono rinforzi per provare a tenere botta fino al termine dell’attuale stagione. Il calciomercato invernale può vedere quindi l’approdo, in questi ultimi 5 giorni a disposizione di Maldini e Massara, di un nuovo attaccante. Diversi i nomi che stanno affollando le idee della dirigenza rossonera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, addio Kessie: contratto milionario per lui

Una pista in particolare, però, può infiammarsi nelle prossime ore di mercato. In tal senso, il nome di Pierre-Emerick Aubameyang è spuntato un pò a sorpresa nei giorni scorsi ed entro il 31 gennaio potrebbero arrivare novità importanti. Dall’Inghilterra, in particolare il ‘The Telegraph’, sostiene come il destino della punta sia ormai segnato e possa intrecciarsi con un clamoroso ritorno al Milan.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, la risposta del Milan a Vlahovic | Pacchetto unico: difensore e dopo Ibra

Milan, sogno last minute: c’è Aubameyang

Il portale inglese sostiene come l’Arsenal, che ha nelle scorse settimane tolto la fascia da capitano all’attaccante del Gabon, è stato escluso dall’imminente ritiro a Dubai dei ‘Gunners’. Aubameyang rimarrà a Londra, nonostante via sia da tempo l’Al-Nassr sulle tracce dell’attaccante classe 1989.

L’Arsenal vuole scaricare la punta ma l’attaccante attende una chiamata dall’Europa: il Milan, in tal senso, può davvero sperare. Il nodo più grande resta però l’ingaggio del bomber che si aggira intorno ai 15 miioni netti a stagione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, triangolo fra difensori: c’è anche il Milan

Situazione in divenire: il Milan sogna dunque il ritorno di Aubameyang, una ‘mission impossible’ affidata a Maldini e Massara.