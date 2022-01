El Shaarawy ‘tradisce’ Mourinho, addio immediato: resta in Serie A

La Roma può vedere l’addio di Stephan El Shaarawy già nei prossimi giorni: spunta la big di Serie A, tradimento dietro l’angolo

Non è affatto un mistero che la classifica della Roma sia decisamente diversa da quella che la tifoseria e lo stesso Mourinho, si aspettavano solo pochi mesi fa. I giallorossi sono a -8 dal quarto posto, che significherebbe ingresso ai gironi della prossima Champions League. Un traguardo complicato per i capitolini che, tuttavia, si stanno già concentrando sulle possibili operazioni last minute nell’attuale sessione di calciomercato. A sorpresa, però, entro il prossimo 31 gennaio potrebbe registrarsi l’addio ed un ‘tradimento’ inatteso: quello di Stephan El Shaarawy.

Il ‘Faraone’ è reduce da 23 presenze stagionali con la maglia della Roma, con la quale ha accumulato 6 reti ed 1 assist in 1062′ in campo. Una rete ogni 177′ per l’esterno ex Milan per il quale spunta l’indizio di mercato che può allontanarlo dalla Capitale, già nei prossimi giorni. El Shaarawy può firmare un tradimento, salutando la Roma ma restando ancora da protagonista in Serie A.

Roma, indizio per l’addio: El Shaarawy ancora in Serie A

Secondo quanto riportato da ‘Sisal’, infatti, la partenza dell’esterno classe 1992, accostato anche alla Juventus, sarebbe sempre più probabile. Come anticipato, già a gennaio, con l’ipotesi Napoli che diventa ogni giorno più forte. L’approdo alla corte di Luciano Spalletti è quotato a 7.50 e la possibilità di una partenza (l’attaccante è in scadenza nel giugno 2023) appare quindi più che plausibile.

In attesa di scendere in campo per il match contro l’Empoli, dunque, un nuovo nodo da sciogliere in ottica mercato per la società giallorossa.

Situazione in divenire, dunque: poco più di sette giorni ed il futuro di Stephan El Shaarawy al Napoli potrebbe concretizzarsi.