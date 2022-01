Venezia, UFFICIALE: altro positivo | Sempre più a rischio la gara con l’Inter

Sempre più a rischio la gara di campionato tra Inter e Venezia prevista per sabato 22 gennaio: altro positivo in casa veneta

La gara di Serie A prevista per sabato 22 gennaio tra Inter e Venezia è sempre più a rischio. In casa veneta c’è ormai un vero e proprio focolaio: dopo la positività al Covid di otto membri del gruppo squadra, arriva un altra brutta notizia per Paolo Zanetti.

Pochi minuti fa il Venezia ha, infatti, comunicato una nuova positività al Covid, senza, però, specificare se si tratti di un giocatore o di un componente dello staff. Il problema vero è che, qualora si trattasse di un calciatore, i positivi diventerebbero 9 per il Venezia. Di conseguenza, secondo il protocollo, la gara di sabato non si potrebbe disputare e per l’Inter si tratterebbe del secondo rinvio dopo quello di Bologna. Ecco la nota ufficiale del Venezia.

Venezia: la nota ufficiale del club sul nuovo caso di positività al Covid-19

“Il Venezia FC comunica che, oltre ai casi già precedentemente comunicati, durante i test tampone odierni è emersa una ulteriore nuova positività al Covid 19. Informate le autorità sanitarie competenti, il tesserato è stato posto in isolamento secondo le attuali normative e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario”.