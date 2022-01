Calciomercato, addio Juventus: l’attaccante chiama l’Inter

L’Inter passa il turno in Coppa Italia ma dovrà fare a meno di Correa. Il sostituto chiama Marotta

La Juventus e l’Inter non hanno fallito l’appuntamento degli ottavi di Coppa Italia. Entrambe hanno superato il turno, battendo rispettivamente Sampdoria ed Empoli, anche se i nerazzurri hanno incontrato più difficoltà del previsto chiudendo la partita ‘soltanto’ ai supplementari.

Merito degli uomini di Andreazzoli, capaci di rimontare al momentaneo vantaggio di Sanchez e di andare sul 1-2 grazie alle reti di Bajrami e di Cutrone. L’eurogol di Ranocchia – mezza rovesciata – ha permesso agli uomini di Simone Inzaghi di rimandare tutto ai supplementari, dove uno splendido gol di Sensi ha regalato il pass per i quarti.

Alexis Sanchez è entrato al posto di Correa dopo tre minuti. ‘El Tucu’ si è infortunato ai flessori della coscia sinistra e con molta probabilità dovrà stare fuori almeno per un mese. Marotta è corso subito ai ripari bloccando la cessione di Sensi alla Sampdoria ma non è escluso che all’Inter possa arrivare un super rinforzo, seguito anche dalla Juventus.

Diego Costa, l’attaccante preferisce l’Inter alla Juventus

La rescissione del contratto di Diego Costa con l’Atletico Mineiro non esclude un ritorno del giocatore in Europa. In passato ha realizzato 140 reti tra Atletico Madrid e Chelsea ed ora potrebbe essere l’uomo giusto per rinforzare la Juventus, bisognosa di giocatori decisivi sotto porta.

I bianconeri potrebbero però essere spiazzati dallo stesso attaccante, intenzionato a giocarsi le sue chance con l’Inter di Simone Inzaghi. Diego Costa, nonostante i suoi 33 anni, potrebbe aiutare i nerazzurri a sopperire all’assenza di Correa.