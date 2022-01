Coppa Italia, la Roma rimonta e cala il tris col Lecce: Zaniolo ok

All’Olimpico la Roma prima si mette paura, poi regola il Lecce in rimonta: ora ai quarti di finale c’è l’Inter di Simone Inzaghi

La Roma fa il suo al cospetto del Lecce staccando il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Il punteggio finale – 3-1 per i capitolini -non deve però ingannare: la Roma era infatti passata subito in svantaggio con un gol dell’ex Calabresi al 14′. Prima che si materializzassero altri fantasmi però, al 40′ Kumbulla realizza di testa il gol del pareggio. Squadre all’intervallo in parità.

LEGGI ANCHE >>> Coppa Italia, Roma-Lecce: le formazioni UFFICIALI. Zaniolo resta fuori

Nella ripresa l’ingresso di Zaniolo cambia il corso del match: l’ex Inter è scatenato. Prima prende un palo clamoroso, poi scambia con Abraham che si gira velocemente e scarica un fendente alle spalle dell’incolpevole Gabriel. L’espulsione del leccese Gargiulo mette sostanzialmente fine alle speranze dei salentini, che poi incassano il gol del 3-1 firmato Shomurodov.

Coppa Italia, Roma-Lecce 3-1: il tabellino

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Maitland-Niles (1′ st Vina); Cristante, Veretout (1′ st Zaniolo); Carles Perez (1′ st Mkhitaryan), Oliveira, Afena-Gyan (19′ st Shomurodov); Abraham (41′ st Zalewski)

A disposizione: Boer, Fuzato, Bove, Volpato, Persson.

Allenatore: Mourinho

LECCE (4-5-1): Bleve (21′ pt Gabriel); Gendrey, Calabresi, Dermaku (1′ st Lucioni), Barreca; Listkowski (20′ st Fargò), Helgason (23′ st Bjorkengren), Blin, Gargiulo, Di Mariano (1′ st Coda); Olivieri

A disposizione: Samooja, Gallo, Hasic, Vera, Hjulmand, Majer, Strefezza.

Allenatore: Baroni

ARBITRO: Volpi di Arezzo

MARCATORI: 15′ pt Calabresi (L), 40′ pt Kumbulla (R), 9′ st Abraham (R), 36′ st Shomurodov (R)

NOTE: Espulsi: 17′ st Gargiulo (L) per doppia ammonizione. Ammoniti: Afena-Gyan, Ibanez, Abraham (R), Listkowski, Helgason, Di Mariano, Gargiulo (L). Recupero: 3′ pt, 4′ st.