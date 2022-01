Coppa Italia, Roma-Lecce: le formazioni UFFICIALI. Zaniolo resta fuori

Roma e Lecce si sfidano all’Olimpico nell’ultimo degli ottavi di Coppa Italia in programma: ecco le formazioni ufficiali dell’incontro

L’undici di José Mourinho e di Marco Baroni – tra l’altro ex giallorosso sponda capitolina – si sfidano all’Olimpico nell’ultimo degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma da calendario. Nella formazione dello Special One spicca l’assenza di Nicolò Zaniolo, relegato in panchina.

Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Roma-Lecce

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Iba˜ñez, Kumbulla, Maitland-Niles; Cristante, Veretout; Carles Perez, Sergio Oliveira, Felix; Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Keramitsis, Viña, Oliveras, Bove, Zalewski, Zaniolo, Mkhitaryan, Shomurodov.

All.: Mourinho.

LECCE: Gabriel; Gendrey, Calabresi, Lucioni, Gallo; Faragò, Blin, Majer; Strefezza, Coda, Di Mariano.

A disp.: Bleve, Samooja, Dermaku, Hasic, Barreca, Vera, Hjulmand, Björkengren, Gargiulo, Helgason, Listkowski, Olivieri.

All.: Baroni.