Calciomercato, rivoluzione per la big | La Juventus sceglie il nuovo portiere

L’Atletico Madrid prepara una rivoluzione: La Juventus punta un big del club spagnolo

L’Atletico Madrid sembra essere alla fine di un ciclo. Il grande percorso di Diego Pablo Simeone con i colchoneros potrebbe interrompersi al termine della stagione e l’ennesimo segnale è arrivato con l’eliminazione del club madrileno in Copa del Rey agli ottavi contro il Real Sociedad.

Il campionato vinto lo scorso anno sembra un lontano ricordo. La difesa del titolo in Liga sembra ormai compromessa visto il distacco di ben 16 punti dalla capolista Real Madrid. Rimane solo la speranza in Champions League dove l’Atletico affronterà agli ottavi il Manchester United. Sono diversi i giocatori che a fine stagione potrebbero fare le valigie, per ragioni diverse. Luis Suarez non continuerà con i colchoneros, alla luce della pessima condizione fisica di questa stagione. Anche Felipe ed Herrera, entrambi in scadenza, saranno liberi in estate.

C’è poi il caso Joao Felix, l’acquisto più costoso della storia del club, mai entrato nelle grazie di Simeone ma è in dubbio anche il futuro di Jan Oblak, portiere sloveno sul quale ha messo gli occhi la Juventus.

Juventus, se parte Szczesny la prima scelta è Oblak

Oblak è stato per anni uno dei migliori portieri d’Europa ma negli ultimi tempi le sue prestazioni non si sono rivelate all’altezza dei bei tempi. Lo sloveno ha rinnovato nel 2019 fino a giugno 2023 ma l’Atletico non lo considera più indispensabile e, come sottolineato da ‘fichajes.net’, sta valutando le potenziali offerte. La Juventus a sua volta non è più entusiasta del suo portiere Szczesny e qualora arrivasse un’offerta allettante, si fionderebbe immediatamente su Oblak.

Szczesny è richiesto in Premier League e la Juventus avrebbe scelto proprio Oblak come sostituto ma la richiesta dell’Atletico Madrid è di circa 60 milioni di euro, oltre all’ingaggio molto alto percepito dal portiere ex Benfica, di ben 10 milioni di euro l’anno, quasi 4 in più di quelli guadagnati da Szczesny.