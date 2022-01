Il Barcellona ci prova: via libera Juventus a due condizioni

Il Barcellona bussa alla porta della Juventus per il giocatore in scadenza fra un anno e mezzo. I bianconeri sono disposti a privarsene, ecco cosa serve

Il Barcellona guarda anche in Italia per rinforzare la rosa in questo calciomercato di gennaio. Nello specifico in casa della Juventus di Massimiliano Allegri, attesa dal big match col Milan che molto dirà sulle sue ambizioni Champions.

Xavi ha chiesto ai suoi dirigenti l’acquisto di un laterale mancino, considerato che a disposizione ha solo Jordi Alba tolti un paio di baby della ‘Cantera’. Ecco spiegato l’interesse per Alex Sandro, il cui rendimento di quest’anno è decisamente sotto la soglia della sufficienza.

Il brasiliano classe ’91 rappresenta un’occasione di mercato perché i bianconeri sono ben disposti a privarsene. Certo, non a regalarlo come vorrebbero i catalani: la loro intenzione sarebbe infatti quella di percorrere la strada del prestito secco, con magari annesso diritto di riscatto o in alternativa quello dello scambio con uno dei suoi esuberi, vedi Umtiti.

La Juve se ne priverebbe ben volentieri visto anche l’ingaggio di circa 6 milioni netti, ma solo a titolo definitivo e per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro.

L’altra condizione per la partenza di Alex Sandro, in scadenza a giugno 2023 e a Torino ormai dall’estate 2015, è l’ok al prestito del suo sostituto.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Cobolli Gigli: “Un errore perdere Dybala. Tra Vlahovic e Pogba…”

LEGGI ANCHE >>> Dybala-Inter con l’addio di Lautaro, cambia tutto: riecco Vlahovic

Calciomercato Juventus, tre nomi per l’immediato post Alex Sandro

I nomi che la Juve può valutare per rimpiazzare l’ex Porto sono tre. Tre giocatori già pronti come vuole Allegri: in primis Alex Telles del Manchester United, poi Marcos Alonso del Chelsea e Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund.