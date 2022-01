Inter, nuovo attaccante per sostituire Correa: scambio in Serie A

L’Inter perde Correa per infortunio e si muove subito sul calciomercato per cercare un sostituto: possibile scambio in Serie A a gennaio

È una grande stagione quella che sta vivendo l’Inter, che è ancora in lotta in tutte le competizioni e sta volando soprattutto in Serie A. I nerazzurri occupano la vetta della classifica con due punti di vantaggio sul Milan, nonostante ad oggi abbiano disputato una gara in meno rispetto ai rossoneri.

Calciomercato Inter, nel mirino Caicedo: offerto Vecino

L’Inter intanto sta pensando anche alle mosse da effettuare in questo calciomercato e ora potrebbe essere cambiato qualcosa a causa dell’infortunio di Correa. L’argentino si è fermato nella sfida di ieri contro l’Empoli e la società potrebbe cercare una soluzione già nel mercato di gennaio per tamponare la sua assenza.

Nel mirino dell’Inter potrebbe esserci Felipe Caicedo, che il tecnico Simone Inzaghi conosce molto bene in quanto lo ha allenato per diverso tempo. Per arrivare a lui, la società potrebbe provare a offrire al Genoa Matias Vecino, centrocampista che sembra essere ormai in uscita in quanto ha collezionato pochi minuti in questi mesi.

L’uruguaiano però non sembra apprezzare un possibile trasferimento al Genoa per cui l’affare non sembra semplice, ma tutto può succedere in questi giorni.