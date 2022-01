Partita folle a San Siro tra Inter ed Empoli: nei supplementari la decide Stefano Sensi

Partita dalle mille emozioni a San Siro tra Inter ed Empoli, negli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi perde dopo pochissimi minuti Joaquin Correa per un problema muscolare. L’argentino lascia il campo in lacrime, lasciando posto ad Alexis Sanchez.

Proprio il cileno sblocca la partita con un perfetto colpo di testa sull’assist di Dumfries. I nerazzurri, però, non affondano il colpo e l’Empoli resta in partita. Nel secondo tempo cambia tutto e i toscani riescono addirittura a ribaltarla. Prima pareggia Bajrami di sinistro con un tiro preciso e potente. Poi Patrick Cutrone da ex rossonero si conferma bestia nera dell’Inter e ribalta il punteggio con un colpo di testa violento che colpisce la traversa ma trova il tocco beffardo di Radu e si insacca in rete. L’Inter vede concretamente la possibilità di essere eliminata ma si butta in avanti assaltando la porta dell’Empoli.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, rivoluzione a centrocampo e osservato speciale: scambio col bomber

Il pareggio arriva con l’uomo inaspettato, Andrea Ranocchia, che pareggia con un’acrobazia di destro che si insacca violentemente in rete. I nerazzurri salvano il risultato e portano la gara ai supplementari dove le emozioni non smettono di arricchire la partita.

Inter-Empoli 3-2: tabellino marcatori

Nei tempi supplementari l’Inter non rischia quasi più nulla e costruisce il gol che ribalta il punteggio. Simone Inzaghi si gioca la carta Stefano Sensi, ormai con le valige pronte, direzione Genova, per vestire la maglia della Sampdoria fino al termine della stagione. Proprio Sensi a sorpresa decide la partita e regala la qualificazione ai nerazzurri realizzando un bellissimo gol col destro al minuto 104.

I nerazzurri accedono ai quarti di finale nonostante i numerosi rischi e aspettano di scoprire chi tra Roma e Lecce sarà l’avversario. La squadra di Andreazzoli si arrende dopo una gara fantastica giocata a viso aperto contro i campioni d’Italia.

INTER-EMPOLI 3-2

13′ Sanchez, 61′ Bajrami, 76′ Radu (autogol), 90+1′ Ranocchia, 104′ Sensi