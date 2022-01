Formazioni UFFICIALI Inter-Empoli: torna Vecino, Pinamonti dall’inizio

Inter ed Empoli si giocano l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia: ecco le formazioni ufficiali

Mancano solo due gare per completare il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia. Una di queste è Inter-Empoli, gara che verrà disputata questa sera San Siro alle ore 21:00.

La vincente di questa sera sfiderà la vincente tra Roma e Lecce nei quarti di finale della competizione. L’Inter non prende sotto gamba ne l’avversario ne tanto meno la competizione e nonostante il turnover, Simone Inzaghi manda in campo giocatori che spesso giocano titolari anche in campionato. Turno di riposo per il capitano, Samir Handanovic e spazio per Ionut Radu tra i pali. Si rivede Ranocchia al centro della difesa e a centrocampo torna Matias Vecino, al centro di tante voci di mercato.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, assalto al baby fenomeno: clausola da 50 milioni

In attacco riposano Dzeko e Sanchez, pronti a subentrare nella ripresa. Dal primo minuto giocano i due argentini, Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Andreazzoli dà riposo a Vicario e schiera Furlan tra i pali, ma si affida alle certezze a centrocampo, in particolare Baldinelli e Stulac. In attacco Andrea Pinamonti gioca dall’inizio con al fianco Patrick Cutrone, due che hanno diverse volte calcato il prato di San Siro, il primo con la maglia nerazzurra, l’altro con quella del Milan.

Coppa Italia, Inter-Empoli: le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Radu; D’Ambrosio, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vidal, Gagliardini, Vecino, Darmian; Correa, Lautaro.

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Fiamozzi, Viti, Romagnoli, Marchizza; Asllani, Stulac, Bandinelli; Zurkowski; Cutrone, Pinamonti.