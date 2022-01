Josè Mourinho al centro delle polemiche, dopo un inizio di stagione tutt’altro che esaltante: arriva il duro attacco

La vittoria di misura sul Cagliari è ormai alle spalle e per la Roma di Josè Mourinho è tempo di preparare il match di Coppa Italia contro il Lecce. I giallorossi non vivono esattamente una situazione di classifica esaltante, con il quarto posto (occupato dall’Atalanta che ha una gara da recuperare) che darebbe l’accesso ai prossimi giorni di Champions League lontano ben 7 punti. Al centro delle polemiche vi è Josè Mourinho che, arrivato in pompa magna nella Capitale, ha fino ad ora disatteso le aspettative.

In tal senso, un ex Juventus non le manda a dire e critica apertamente l’operato dello ‘Special One’. L’ex amministratore delegato della Juventus, Luciano Moggi, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Radio’, non risparmiando una durissima critica alla scelta da parte della Roma di puntare su Josè Mourinho.

Roma, Moggi attacca Mourinho: “Lavorava meglio Fonseca”

I risultati portati a casa dallo ‘Special One’ sulla panchina giallorossa nel post Fonseca non sono di certo quelli sperati. Moggi prova a spiegare: “Di solito le società di calcio non guardano le caratteristiche del gruppo squadra che hanno in mano e prendono allenatori di alto nome. Questo è accaduto a Roma“. Moggi si concentra poi proprio su Mourinho che, risultati alla mano, prima della firma con la società capitolina non era reduce da anni di grandi successi:

“Il club ha preso Mourinho perchè è stato un grande allenatore. Devo dire che, considerando il gioco attuale della Roma e la Roma degli anni scorsi, lavorava molto meglio Fonseca“. La critica allo ‘Special One’ prosegue così: “Il tecnico precedente aveva una rosa inferiore ma con 7-8 punti in più”.

L’analisi di Moggi si conclude così: “I Friedkin hanno fatto una scelta portando nella Capitale un uomo di carisma che, però, arrivata da tre esoneri. Dopo tre esoneri non sei più lo stesso“.