Juventus, obiettivo dal Barcellona: in corsa c’è anche Ancelotti

Il Real Madrid vuole regalare nuovi colpi a Carlo Ancelotti dopo il successo in Supercoppa di Spagna: beffa possibile ai bianconeri

Nella sessione invernale di calciomercato è possibile fare piccoli accorgimenti, ma il grosso si farà in estate con colpi davvero da urlo. Il Real Madrid è sempre molto attivo con il presidente Florentino Perez raggiante dopo l’ennesimo trionfo della sua gestione.

Come svelato in esclusiva il portale spagnolo “Don Diario” il Real Madrid potrebbe inserirsi nella corsa del centrale del Barcellona, Ronald Araujo, difensore uruguaiano che si sta mettendo in mostra sotto la gestione di Xavi. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2023, così come quello di Gavi, ma finora non ci sono state aperture per il rinnovo contrattuale del difensore della compagine blaugrana.

Calciomercato, anche la Juventus su Araujo per la difesa

Una situazione davvero intrecciata tra le big d’Europa, che sono sempre alla ricerca di innesti di valore per rinforzare le rispettive rose. Così Araujo ha attirato gli interessi del Real Madrid anche vista la situazione contrattuale favorevole: come suggestione per la difesa anche la Juventus aveva pensato al centrale uruguaiano del Barcellona, che si è sacrificato anche per giocare la semifinale di Supercoppa spagnola proprio contro i ‘blancos’. Il giocatore non si è tirato indietro e si è messo subito a disposizione di Xavi dopo l’intervento chirurgico per una frattura al secondo e terzo metacarpo della mano destra.