Kaio Jorge non trova spazio: si riapre il prestito in Serie A

Kaio Jorge escluso da Allegri anche in Coppa Italia: si può riaprire la cessione in prestito in Serie A. Tutti i dettagli

La Juventus segna, si diverte ed è piuttosto convincente nel match di Coppa Italia disputato ieri sera all’Allianz Stadium. È stato un ottavo di finale senza storia contro una Sampdoria che aspetta il ritorno in panchina di Marco Giampaolo.

In gol Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata su calcio di rigore. A procurarsi il penalty è stato Aké, che ha rubato la scena al suo esordio assoluto con la prima squadra. Il talento dell’Under 23 ha subito messo in mostra personalità e grandi qualità in accelerazione. Alla vigilia ci si aspettava l’esordio da titolare di Kaio Jorge, che è invece stato l’ultimo cambio di Landucci e Allegri, al 79′. L’attaccante brasiliano non trova spazio nemmeno in Coppa Italia e nelle prossime settimane si potrebbe così tornare a parlare della sua possibile cessione in prestito. Ecco le ipotesi in Serie A.

Calciomercato Juve, due piste in Serie A per il prestito di Kaio Jorge

Kaio Jorge ha finora collezionato solo 10 presenze da subentrato. Scampoli di partite per un totale di 124 minuti. Un minutaggio troppo basso per un giovane attaccante che ha bisogno di ambientarsi nel campionato italiano. Fino alla chiusura del calciomercato invernale non è dunque da escludere l’ipotesi prestito. Due possibili destinazioni in Serie A sono Genoa e Udinese: entrambe navigano in zona retrocessione e hanno bisogno di qualità e gol. E Kaio Jorge potrebbe rappresentare un’importante occasione in prestito secco fino al termine della stagione.