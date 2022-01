Calciomercato, spese pazze in casa Inter: doppio addio due per uno

Il mercato del futuro dell’Inter ruota tanto attorno a due calciatori. Gli stessi che potrebbero finire a suon di milioni nel mirino di una squadra di Premier

Il lavoro di Simone Inzaghi all’Inter sta ampiamente portando i suoi frutti. Dalla vetta della classifica di Serie A al successo in Supercoppa Italiana, passando per gli ottavi di finale di Champions conquistati e che mancavano da troppo tempo. I nerazzurri stanno quindi provando a replicare quanto di buono fatto nelle ultime due annate, alzando ulteriormente l’asticella. Parte della crescita passa però anche attraverso i conti del club e di conseguenza dal mercato.

Marotta e Ausilio, oltre a lavorare sui rinnovi di contratto di alcuni big come Brozovic e Perisic, potrebbero anche andare a caccia di un nuovo centrale per il prossimo anno. In questo senso molto dipenderà da Stefan de Vrij, in scadenza nel 2023 ed ancora senza un rinnovo, fermo restando che ad oggi non c’è comunque urgenza.

Calciomercato Inter, il Newcastle è pronto a spendere: due nerazzurri per l’estate

Urgenza vera c’è invece su Ivan Perisic, che ha l’accordo in chiusura a giugno 2022, e senza una nuova firma andrà via a costo zero. La differenza tra domanda ed offerta permane, così come il possibile intervento in disturbo di alcune big straniere, soprattutto di Premier. In particolare in Inghilterra c’è chi come il Newcastle ha bisogno di spendere per rinforzare la propria rosa, perseguendo le alte ambizioni di PIF.

Il cambio di proprietà non ha ancora portato in dote particolari benefici ai ‘Magpies’ che ancora navigano nelle zone bassissime della classifica di Premier e sono in piena lotta per non retrocedere. Gennaio ha intanto portato Trippier, ma per la prossima estate il Newcastle ha intenzione di alzare il tiro. Negli ultimi giorni si è vociferato dell’interesse bianconero per i gioielli atalantini Gosens e Zapata, ma non sono da escludere eventuali assalti anche in casa Inter. I Mapgies potrebbero tentare un colpo due per uno dal club di Suning, riaccendendo i fari su due calciatori che sono stati già accostati: Perisic a zero se non dovesse rinnovare, e Stefan de Vrij che ha sempre tanto mercato in Inghilterra e potrebbe essere all’ultima occasione utile per incamerare una cifra importante nel caso in cui non rinnovasse. Per l’olandese potrebbero mettere sul banco una proposta da circa 25 milioni, allettante per l’Inter in quanto sarebbe integralmente di plusvalenza. Ingaggio maxi e affare a zero invece quello che potrebbe riguardare Perisic, che vive la sua miglior annata in carriera in Italia.