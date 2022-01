Dopo metà stagione la magia tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United sembrerebbe essere svanita: una sola condizione può farlo rimanere

In estate il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United sembrava essere una nuova pagina di quel calcio che non esiste più, fatto di bandiere e attaccamento alla maglia. Dopo pochi mesi però la magia attorno al ritorno del portoghese nei ‘Red Devils’ sembrerebbe essere svanita.

Grande complice è ovviamente il rendimento della squadra guidata prima da Solskjaer e ora da Rangnick. Infatti al momento lo United si trova al settimo posto in classifica, distante cinque punti dal quarto posto che significherebbe qualificazione in Champions League. Al momento la situazione tra il club e CR7 sembrerebbe essere complicata, ma esisterebbe ancora una condizione che potrebbe convincere il campione portoghese a rimanere a Manchester.

Cristiano Ronaldo pone le condizioni per la permanenza allo United: Champions League o addio

Il futuro di Cristiano Ronaldo è nuovamente un punto interrogativo. Infatti dopo aver lasciato la Juventus il portoghese ha scelto di tornare al Manchester United, club che lo ha fatto diventare grande. Qui però le cose sembrerebbero non andare come ci si aspettava.

Infatti i ‘Red Devils’ continuano a faticare in campionato, dove al momento sono solo settimi, e i malumori di Ronaldo iniziano a crescere, come testimoniato dalle recenti esternazioni. Così la rottura tra il club e il portoghese sembrerebbe essere vicina, ma ci sarebbe ancora una condizione che potrebbe convincerlo a rimanere. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, l’unica cosa che porterebbe Ronaldo a rimanere allo United sarebbe il raggiungimento del quarto posto in Premier League, ovvero la qualificazione in Champions League. Nel frattempo secondo il tabloid inglese, sarebbe già avvenuto un incontro tra la società e l’entourage del calciatore per parlare del futuro di Ronaldo o dell’eventuale rescissione, qualora non si raggiungesse il quarto posto.