Udinese-Salernitana, la decisione UFFICIALE del Giudice Sportivo

La Salernitana affossa dopo la decisione del Giudice Sportivo

La partita tra Udinese e Salernitana è durata un mese. Prevista inizialmente il 21 dicembre, non si è giocata poichè – causa Covid – l’Asl di Salerno aveva impedito ai granata di recarsi alla Dacia Arena.

Stesso epilogo anche per i match tra Bologna e Inter, Fiorentina e Udinese, Atalanta e Inter, ancora privi di sentenza del giudice. Per i campani si tratta di una doppia stangata: 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione.

Udinese-Salernitana, la decisione del Giudice Sportivo affossa i campani

A nulla è valso il ricorso della Salernitana per cause di forza maggiore. Secondo il giudice non sussiste. Va ricordato, che in occasione di una situazione simile, nello scorso campionato sia Juventus-Napoli che Lazio-Torino sono state rigiocate. I campani restano fanalino di coda con 10 punti mentre i friulani salgono a quota 23.