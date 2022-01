Pioli finisce nell’occhio del ciclone: “Non è un tecnico da Scudetto”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli mastica amaro dopo l’incredibile sconfitta casalinga contro lo Spezia: piovono critiche durissime

Oltre al danno – la sconfitta interna contro lo Spezia – anche la beffa, rappresentata dal fatto che il gol vittoria, antecedente all’1-2 dei liguri – il Milan lo aveva anche fatto. Mai come in questo caso però il torto arbitrale è direttamente responsabile della sconfitta. Tutto ciò non è però bastato a Stefano Pioli per essere esente da feroci critiche all’indomani del clamoroso tonfo di San Siro.

Nonostante l’allenatore parmigiano abbia ammesso che la sconfitta non possa essere addebitata alla sola topica dell’arbitro Serra, il giudizio di alcuni addetti ai lavori ha stroncato il percorso del tecnico parmigiano verso lo status di ‘allenatore vincente’. Ecco il pensiero di Matteo Colturani, giornalista, ed Emiliano Nitti, avvocato, ai microfoni di Top Calcio 24.

Milan, Pioli al centro di feroci critiche

“Una squadra che perde con lo Spezia in casa, vuole puntare a vincere lo Scudetto? Non è ammissibile prendere un gol come quello di Agudelo. Se non coglie l’occasione di vincere il campionato quest’anno, il signor Pioli resterà un buon allenatore che, però, non avrà mai vinto niente. Si dessero una svegliata. Se non vincono questo Scudetto, il Milan lo ha proprio gettato nel cestino”, le parole di Colturani. L’altro pesonaggio interpellato, Nitti, gli fa eco con altre stroncature in piena regola.

“Ieri il Milan ha buttato via la stagione, ha sbagliato tanto anche Pioli. I rossoneri non sono da Scudetto”, ha detto il summenzionato avvocato. Certamente non un ottimo viatico, a livello ambientale, in vista della supersfida con la Juve, in programma domenica 23 gennaio a San Siro alle ore 20:45.