Sorpresa Morata, adesso cambia tutto: spunta un nuovo attaccante

Il futuro di Alvaro Morata è sempre più vicino ad una svolta: adesso cambia tutto, intrigo con il Barcellona

Archiviato il successo contro l’Udinese, per la Juventus è già tempo di ritornare in campo per la sfida di Coppa Italia contro la Samdporia. La squadra di Allegri deve dare continuità ai recenti risultati per sperare, al termine del campionato di Serie A, di piazzarsi almeno tra le prime quattro classificate. L’ingresso alla prossima Champions League, soprattutto da un punto di vista economico, resta fondamentale per la ‘Vecchia Signora’. Dal campo al calciomercato, diverse le voci che coinvolgono in buona parte il futuro di Alvaro Morata. Lo spagnolo, al suo secondo anno di prestito oneroso dall’Atletico Madrid (20 milioni totali), è stato recentemente accostato al Barcellona.

Il club di Laporta cerca con insistenza rinforzi di spessore, nell’immediato, per aumentare la pericolosità dell’attacco blaugrana che fino ad ora ha deluso. Ecco che, dalla Spagna, arriva però una svolta inattesa per quanto riguarda il destino dell’ex centravanti del Real Madrid, per il quale la Juventus dovrebbe sborsare ben 35 milioni per riscattarlo dai ‘Colchoneros’ a fine stagione.

Juventus, dietrofront Barcellona: addio Morata

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘ElNacional’, il Barcellona starebbe cambiando le sue strategie per quanto riguarda l’attacco di Xavi. Non è un mistero, Morata è finito ormai da diverse settimane nel mirino del club di Laporta ma adesso la società di catalana sarebbe pronta a fare dietrofront.

Il club blaugrana ha infatti intenzione di porre le proprie attenzioni in Premier League ed in particolar modo in casa Liverpool. In cima alla lista di Xavi c’è il brasiliano Firmino che potrebbe salutare i ‘Reds’, tra gennaio e giugno, per una cifra vicina ai 20 milioni.

Morata, dunque, è più vicino a rimanere a Torino almeno fino a giugno: il Barcellona ha tutta l’intenzione di puntare su Roberto Firmino.