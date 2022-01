Calciomercato, la Juventus sfida Inter e Milan | Suggestione dalla Serie A

La Juventus sfida l’Inter e il Milan per il fantasista della Serie A: ecco di chi si tratta

Il calciomercato in Italia è piuttosto caldo e soprattutto a gennaio le cose possono cambiare nel giro di pochi giorni o addirittura ore. La Juventus è concentrata sul futuro di Paulo Dybala, sempre più distante da Torino, ma non perde di vista gli obiettivi di mercato.

Uno dei prossimo obiettivi potrebbe arrivare proprio dall’Italia. Le big di Serie A hanno messo gli occhi su Antonin Barak, centrocampista dell’Hellas Verona che già l’anno scorso con Juric aveva stupito e quest’anno è salito ulteriormente di livello con Tudor. Il classe ’94 ha realizzato 8 gol in campionato, tre nella partita di ieri contro il Sassuolo. Il ceco è entrato nel mirino della Juventus ma anche di Inter e Milan, come sottolineato dal quotidiano ‘Libero‘. Tutte e tre le big di Serie A vorrebbero tentarlo in vista della prossima stagione.

La Juventus ci prova per Barak: sfida a Inter e Milan

La Juventus potrebbe portarsi in vantaggio con alcune uscite che favorirebbero l’assalto a Barak, ma anche l’Inter potrebbe sfoltire la rosa, vista la trattativa con la Sampdoria per Stefano Sensi e il possibile trasferimento di Matias Vecino già in questo mercato di gennaio. Barak dopo le stagioni all’Udinese e al Lecce, è definitamente esploso con l’Hellas Verona, diventando uno dei grandi trascinatori del club veneto. Per la Juventus non sarà facile competere sul mercato con Inter e Milan per il centrocampista ceco che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro.