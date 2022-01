La Juve tenta l’anticipo su Real e Inter: indennizzo e regalo ad Allegri

In queste ultime due settimane di calciomercato la Juventus proverà ad accontentare Massimiliano Allegri. Possibile affare in Germania

Meno di due settimane alla chiusura di questo calciomercato invernale. La Juventus lavora fari spenti, sempre condizionata dalle partenze: su tutte quella di Aaron Ramsey. Il gallese potrebbe finire al Crystal Palace di Vieira, consentendo alla dirigenza di provare davvero ad ‘accontentare’ Allegri.

Le richieste del tecnico sono note: centrocampista e centravanti. Con due rinforzi di spessore potrebbe essere meno complicata la conquista quantomeno di un posto nella prossima Champions League. Per la mediana occhio al possibile ritorno di fiamma per un francese ancora in scadenza di contratto: parliamo di Corentin Tolisso.

A segno sabato contro il Colonia, il 27enne sta valutando in maniera concreta l’addio al Bayern Monaco. In Baviera non è al centro del progetto di Nagelsmann, poi dopo cinque anni avrebbe voglia di una nuova esperienza altrove.

Tolisso piace da tempo ad Allegri e con i bianconeri potrebbe trovare facilmente una intesa sulla base di un contratto da 3,5-4 milioni di euro. La società presieduta da Andrea Agnelli avrebbe la possibilità di sfruttare il Decreto Crescita andando a risparmiare un bel po’ sullo stipendio lordo.

Il classe ’94 di Tarare è prendibile a zero perché in scadenza, tuttavia Cherubini e soci potrebbero giocare d’anticipo sia per battere la concorrenza del Real Madrid di Ancelotti (non è un obiettivo ‘caldo’ per l’Inter, ma il giocatore piace tanto a Marotta e Ausilio) che per consegnarlo subito ad Allegri in chiave corsa al quarto posto.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Cobolli Gigli: “Un errore perdere Dybala. Tra Vlahovic e Pogba…”

Calciomercato Juventus, Tolisso adesso: ecco come

Nelle ultime stagioni Tolisso ha mostrato grande fragilità fisica, ma il transalpino resta un profilo di assoluto valore per qualità ed esperienza. Ma anche duttilità. In ottimi rapporti col Bayern, la Juve può provare ad acquistarlo adesso dietro il pagamento di un indennizzo di 3-4 milioni di euro più 1 milione di bonus legato alla qualificazione in Champions