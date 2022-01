Calciomercato Inter, addio Sensi: idea di scambio in Serie A

Il centrocampista dell’Inter, Stefano Sensi, è pronto a dire all’Inter nella sessione invernale di calciomercato: che scambio!

A causa dei numerosi infortuni ricevuti negli ultimi mesi, Stefano Sensi non rientra più nei piani di Simone Inzaghi che ha recuperato anche Vecino per la zona centrale di campo.

La crescita dell’ex Sassuolo si è arrestata proprio per i tanti infortuni muscolari che ha ricevuto in carriera perdendo di fatto anche la Nazionale italiana. Lo stesso Ct Roberto Mancini l’ha tenuto sempre in grande considerazione, ma Sensi ora vorrebbe cambiare aria per tornare ad essere protagonista. Il suo profilo è stato accostato alla Sampdoria, che è alle prese con il cambio di allenatore dopo l’esonero ufficiale di Roberto D’Aversa.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare sulla panchina dei blucerchiati Marco Giampaolo, in cerca di riscatto dopo le avventure non troppo entusiasmanti alla guida del Milan e del Torino.

Calciomercato Inter, scambio per Sensi: l’idea nerazzurra

L’Inter è da tempo sulle tracce di diversi giocatori della Samp, come Thorsby e Damsgaard, ma le varie idee riguardano direttamente giugno. Per gennaio, invece, lo scambio con prestiti secchi riguarderebbe anche il terzino sinistro blucerchiato, Tommaso Augello. Al momento si tratta soltanto di suggestione in vista della seconda parte di stagione con i nerazzurri pronti a rinforzare la fascia mancina a disposizione di Simone Inzaghi.