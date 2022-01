Intreccio Lautaro-Dybala, il piano dell’Inter con il doppio bomber

L’Inter valuta il possibile sacrificio di Lautaro ma ha già scelto i sostituti per la prossima stagione

L’Inter si ferma contro l’Atalanta ma conquista comunque un punto contro una delle squadre più devastanti del nostro campionato e in seguito a una finale stremante contro la Juventus finita ai supplementari. Quello che è saltato all’occhio, però, è stato l’ingresso di Lautaro Martinez al minuto 80, in una partita che può dire tanto in ottica scudetto.

Anche nella finale di Supercoppa, nonostante il gol segnato su rigore, Lautaro Martinez era uscito dal campo contrariato al momento della sostituzione. Quello di ieri è un altro segnale che qualcosa non va esattamente come dovrebbe. Il ‘Toro’ ha sempre dimostrato attaccamento al club nerazzurro ed è stato considerato più essenziale dalla società rispetto a Lukaku che, invece, è stato sacrificato anche per risanare il bilancio. I malumori recenti, però, potrebbero cambiare il futuro dell’argentino e per la giusta offerta non è escluso che l’Inter decida di sacrificarlo.

Anche per questa ragione la società sta valutando concretamente l’ipotesi di un assalto a Paulo Dybala che arriverebbe a parametro zero dalla Juventus a giugno. L’argentino bianconero, però, non garantisce continuità di rendimento a causa dei numerosi problemi fisici. Ecco perché l’Inter per sostituire Lautaro, andrebbe all’assalto non solo della ‘Joya’ ma anche di un vero e proprio centravanti.

Lautaro via per 70 milioni: Dybala e Scamacca i sostituti

L’Inter potrebbe decidere di sacrificare Lautaro Martinez per un’offerta di almeno 70 milioni di euro. In quel caso andrebbe subito ai ripari con ben due colpi di mercato. Il primo, Paulo Dybala, potrebbe arrivare a parametro zero in estate. Il secondo è l’attuale centravanti del Sassuolo, Gianluca Scamacca.

L’ex Genoa ha già realizzato 9 gol in 21 presenze, non tantissimi per colui che potrebbe diventare il prossimo attaccante dell’Inter, ma molti se pensiamo che ha solo 23 anni e che ha superato il record di 8 dello scorso campionato, alla sua seconda stagione in Serie A.L’Inter riuscirebbe ad arrivare a entrambi gli attaccanti, anche se per Scamacca la concorrenza è agguerrita, soprattutto alla luce del forte interesse della Juventus.