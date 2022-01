Supercoppa, non si spengono le polemiche: lo sfottò di Perisic fa discutere

Archiviata la partita di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus, ma non le polemiche: il gesto di Perisic a fine partita fa discutere

Quella di mercoledì scorso è stata una Supercoppa italiana ricca di emozioni. Tra Inter e Juventus a trionfare sono stati i nerazzurri, grazie al gol all’ultimo minuto dei tempi supplementari di Alexis Sanchez, che ha approfittato di una disattenzione difensiva della Juventus per insaccare il gol vittoria.

Nel post partita a finire al centro delle critiche è stato il gesto di Leonardo Bonucci, poi sanzionato con una multa di 10 mila euro, nei confronti di un dirigente dell’Inter. Ma nelle ultime ore sono spuntate immagini che accendono la polemica anche attorno a Ivan Perisic.

Supercoppa, lo sfotto di Perisic verso Bonucci: si infiamma la polemica

Quella tra Inter e Juventus non sarà mai una partita come le altre, vista la rivalità storica tra i due top club italiani. Nella serata di Supercoppa italiana le polemiche ovviamente non sono mancate e a far discutere negli ultimi giorni sarebbe l’esultanza di Ivan Perisic, che si è lasciato andare a uno sfottò nei confronti dell’avversario bianconero Leonardo Bonucci.

Infatti il croato al termine del match, mentre festeggiava con i compagni, ha mimato il gesto del cambio, forse sbeffeggiando il mancato ingresso di Bonucci. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it però l’ambiente interista smentirebbe queste intenzioni, visto che i giocatori non si sarebbero accorti del mancato ingresso del difensore.

Sui social però i tifosi la penserebbero diversamente e sottolineerebbero il gesto proprio come uno sfottò.