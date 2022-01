Roma-Cagliari, Mourinho ritrova i tre punti: “Ho sentito la pressione”

La Roma ritrova i tre punti contro il Cagliari. Le parole di Mourinho al termine del match

Dopo le sconfitte con Milan e Juventus, la Roma di Mourinho ritrova i tre punti nella sfida casalinga contro il Cagliari. Una partita non facile, considerando che gli uomini di Mazzarri venivano dalle vittorie con Bologna e Sampdoria.

Match in bilico fino all’ultimo, salvato dal miracolo di Rui Patricio nel finale. Josè Mourinho ha ringraziato il portiere nel post partita: “Rui Patricio ha fatto una grandissima parata alla fine, anche se fino a quel momento avevamo dominato. Oggi contava il risultato e abbiamo fatto veramente bene, sia in fase di possesso che di non possesso – prosegue ai microfoni di Dazn -. Ho sentito sempre la pressione, quando si gioca così bene di solito non si sente la pressione ma potevamo perdere i tre punti senza la parata di Rui Patricio”.

Roma-Cagliari, Mourinho elogia Sergio Oliveira

A far gioire Josè Mourinho ci ha pensato il neo arrivato Sergio Oliveira, autore del gol decisivo (su rigore): “Sergio Oliveira è un giocatore determinante e con esperienza, avremmo bisogno di tanti giocatori come lui. Non credo che sia un regista, tipo Pirlo o Pjanic. Il suo arrivo, assieme a quello di Mailand-Niles, ci fornisce più opportunità ed ha migliorato la rosa”.

Infine, Mourinho ha fatto i complimenti a Kumbulla: “Per me Kumbulla è stato il migliore in campo, mi ha dato una grande soddisfazione. Lui ha avuto delle difficoltà, sono stato negativo con lui. Ora è cresciuto, ha giocato una grande partita assieme a Mancini.”