Rafa Benitez viene sollevato dall’incarico di allenatore dell’Everton in seguito all’ultima sconfitta in Premier

L’Everton ha diramato un comunicato ufficiale, annunciando l’esonero di Rafa Benitez. La decisione è arrivata in seguito all’ultima sconfitta del club di Liverpool contro il Norwich in Premier League nella giornata di ieri. Il sedicesimo posto in classifica non può soddisfare la società e la scelta à stata, quindi, inevitabile.

Il sostituto non è stato ancora scelto ma presto potrebbe arrivare l’annuncio sul nuovo tecnico. Ecco il comunicato ufficiale dell’Everton sull’esonero di Benitez: “L’Everton Football Club può confermare la partenza di Rafael Benitez da allenatore della Prima Squadra. Benitez, che è entrato a far parte dell’Everton nel giugno 2021, ha lasciato il Club con effetto immediato. Un aggiornamento su una sostituzione permanente sarà effettuato a tempo debito”.