Il Milan si arrende, lo prende il PSG: l’annuncio cambia tutto

Un calciatore, seguito anche dal Milan, potrebbe proseguire la sua carriera al PSG: arriva l’annuncio di calciomercato sul futuro

Questa giornata di Serie A rappresenta una ghiotta occasione per il Milan. I rossoneri potrebbero tornare in testa, dopo essere stati superati dai cugini ormai da diversi turni di campionato. L’Inter, infatti, se la vedrà con la tostissima Atalanta al Gewiss Stadium, mentre gli uomini di Pioli affronteranno tra le mura amiche di San Siro lo Spezia di Thiago Motta domani.

È chiaro che i nerazzurri al momento sembrano davvero inarrestabili (vincitori anche in Supercoppa ai danni dell’acerrima nemica Juventus) e se dovesse superare agevolmente pure l’ostacolo ‘Dea’ diventerebbe sempre più difficile pensare a un sorpasso. Tra l’altro la truppa guidata da mister Inzaghi ha una gara in meno nel conto delle partite disputate (Bologna). Ma il ‘Diavolo’ vuole crederci fino in fondo e farà di tutto per restare aggrappato al treno scudetto. La società è ambiziosa, non a caso si ragiona molto in sede di calciomercato per capire come rinforzare al meglio la rosa attuale. Sappiamo che Maldini e Massara lavorano alacremente per il difensore, colpo diventato necessario a causa del brutto infortunio di Kjaer, al quale si è aggiunto da poco quello di Tomori.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, Allegri ha scelto i regali Champions: triplo big in Serie A

Niente Milan, contatti col PSG: c’è l’annuncio

Nei pensieri del Milan non c’è solo la retroguardia. I rossoneri seguono da tempo Romain Faivre, gioiello classe ’98 in forza al Brest. Doppia nazionalità francese e algerina, il ruolo naturale di Faivre è l’esterno di centrocampo di sinistra, ma può agire anche sull’altra fascia e da trequartista. Quest’anno in Ligue 1 finora ha messo a referto 7 gol e 5 assist in 19 partite. Profilo molto intrigante, che però ha rivelato di avere piani diversi per il proprio futuro.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, il big dice addio | Tuchel lo vuole

Il calciatore ne ha parlato a ‘Canal+’: “Giocare per il PSG? Ci sono stati dei contatti con i miei agenti. È la città dove sono nato, perciò sarebbe un sogno. Lì vivono la mia famiglia e i miei amici“. Il Milan lo ha inseguito fino all’ultimo giorno dello scorso mercato estivo e ora è lontanissimo dai rossoneri. Il PSG prepara il terreno per affondare il colpo.