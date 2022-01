Juventus, il top player spara alto: si allontana la firma

La Juventus si muove sul calciomercato e un colpo sembrerebbe essere sempre più lontano: il top player spara alto

È un periodo davvero complicato quello che sta vivendo la Juventus, che ieri ha vinto in campionato ma deve comunque rivoluzionare la propria rosa per provare a competere nuovamente per i titoli importanti al più presto. In questi sei mesi l’unico obiettivo sarà quello di ambire a una delle prime quattro posizioni in classifica per rientrare nella prossima Champions League.

Calciomercato Juventus, Salah non rinnova con il Liverpool: richiesta troppo alta

L’accesso alla massima competizione Europea è un requisito fondamentale per continuare a costruire e ambire all’acquisto di calciatori importanti. Negli scorsi mesi, nel mirino della società c’era stato anche Mohamed Salah che rappresenta sicuramente il top mondiale nel suo ruolo.

Arrivare al calciatore però sembra essere pressoché impossibile ormai. Anche il Liverpool potrebbe non rinnovare il suo contratto, visto che Salah chiede alla società circa 400 mila euro a settimana e non considera eccessiva la richiesta in quanto è la stessa cifra percepita da Kevin De Bruyne e Cristiano Ronaldo invece ne guadagna 500 mila.

Salah sta facendo meglio di chiunque in Premier League ma nonostante ciò la società dei ‘Reds’ ha detto no alla prima richiesta dell’egiziano.