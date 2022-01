Juventus, anche Allegri lo scarica: nuova proposta in Premier

Il centrocampista della Juventus continua a deludere e Allegri scarica il suo calciatore: nuova proposta verso il club di Premier League

È una stagione particolare quella che sta vivendo la Juventus, che non sembra avere più la rosa al livello di due anni fa ed è costretta a lottare per il quarto posto. La società intanto pensa alle possibili mosse in uscita ed è da valutare la situazione di diversi calciatori che stanno deludendo le attese.

Calciomercato Juventus, Allegri scarica Rabiot: nuova proposta al Newcastle

In uscita potrebbe esserci anche Adrien Rabiot, che è parso tra i peggiori in questi ultimi mesi e per questo sembra essere finito nella lista dei partenti. Contro la Roma è rimasto in panchina mentre ieri con l’Udinese è entrato soltanto all’82’. In Supercoppa mercoledì contro l’Inter ha giocato dal primo minuto senza però fare una bella figura.

Per questo motivo il tecnico Massimiliano Allegri e la società bianconera potrebbero provare ad accelerare le trattative per un suo addio. Rabiot è stato seguito dal Newcastle in passato e potrebbe essere proposto nuovamente a loro, visto che il club inglese ha le disponibilità economiche per pagare il suo stipendio di 7 milioni di euro all’anno.

La Juventus potrebbe valutarlo 15 milioni di euro e per lui sarebbe comunque tutta plusvalenza, visto che è arrivato a parametro zero.