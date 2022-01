Juventus, doppio attacco clamoroso: “75 milioni, inguardabili”

Un nuovo durissimo attacco a due giocatori della Juventus di mister Massimiliano Allegri: scoppia la polemica

Dybala e McKennie hanno lanciato la Juventus di Massimiliano Allegri oltre l’ostacolo Udinese, con tre punti che fanno morale e muovono la classifica tutt’altro che esaltante della ‘Vecchia Signora’. In tal senso, nonostante il successo sulla squadra friulana, restano incertezze e crescono le polemiche per alcuni bianconeri che hanno davvero deluso nella partita contro l’Udinese.

In attesa che il calciomercato invernale possa portare novità rilevanti, sia in entrata che in uscita, ecco che giunge in quel di Torino una critica durissima nonostante la vittoria nell’ultimo turno di campionato. In tal senso il giornalista e direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani ha detto la sua su Twitter, rendendosi protagonista di un attacco diretto.

Juventus, che bordata: “Sostituito per disperazione”

Nel mirino di Ravezzani due dei più deludenti giocatori della ‘Vecchia Signora’ che in più di un’occasione hanno fatto arrabbiare Allegri. Si tratta di Dejan Kulusevski e Moise Kean, entrambi sostituiti nella ripresa (rispettivamente al 46′ e 64′). Ravezzani non ha usato mezzi termini e ha esordito così: “Ieri Kulusevski e Kean hanno giocato una partita inguardabile“.

Il giornalista ha proseguito nel suo attacco e sull’ex Atalanta ha detto: “Lo svedese è stato sostituito a fine primo tempo per disperazione”. Su Kean, poi, ha aggiunto: “L’italiano in 70’ ha toccato 22 palloni senza effettuare neanche un tiro”.

“Insieme sono costati 75 milioni in contanti”, ha poi concluso Ravezzani chiudendo il tweet, “È tutto, Vostro Onore”.