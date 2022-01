Pochettino fa tremare la Juventus: addio PSG e colpo stellare

La Juventus rischia di vedere un nuovo ostacolo per il futuro del top player: tutta colpa di Pochettino

La Juventus ha portato a casa una nuova vittoria, con i 3 punti conquistati contro l’Udinese che rialzano il morale del gruppo bianconero dopo l’amara sconfitta in finale di Supercoppa con l’Inter. Dal campo al calciomercato, uno dei prossimi protagonisti dell’estate 2022 potrebbe essere Mauricio Pochettino. L’attuale allenatore del PSG può complicare i piani della ‘Vecchia Signora’, in quella che con ogni probabilità sarà la sua nuova squadra a partire dal prossimo giugno. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, l’Atletico Madrid starebbe seriamente pensando di cambiare guida tecnica al termine dell’attuale stagione.

I ‘Colchoneros’ hanno con largo anticipo già detto addio alla possibilità di diventare campioni di Spagna, visto l’enorme distacco dal Real primo nella Liga. Ecco perchè nonostante il recente rinnovo il ‘Cholo’ può salutare Madrid ed al suo posto il nome caldo è quello di Mauricio Pochettino. L’argentino è in cima alla lista del club spagnolo e con ogni probabilità saluterà la Francia al termine dell’attuale stagione.

Juventus, Pochettino può puntare su Dybala: lo scenario

Il PSG, questo è chiaro da mesi, ha intenzione di puntare forte su Zidane ed il futuro di Pochettino potrebbe essere quindi alla guida dell’Atletico Madrid. Il tecnico sudamericano ha già diversi nomi in mente ed una delle sue primissime richieste rischia di mettere in difficoltà la Juventus. Si tratta di Paulo Dybala che Pochettino conosce bene e potrebbe, la ‘Joya’, essere uno dei primi desideri di Pochettino in quel di Madrid.

La situazione che riguarda l’attaccante della Juventus è chiara: il rinnovo del contratto in scadenza tra sei mesi non è ancora arrivato ed il rischio di un addio a parametro zero il prossimo 1 luglio è decisamente concreto.

Ecco quindi che la società di Andrea Agnelli dovrà sbrigare e decidere cosa fare con l’ex Palermo: in caso di mancato rinnovo, l’approdo ‘gratis’ in quel di Madrid diventerebbe una della opzioni più calde per la prossima estate.