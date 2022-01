Juventus, Allegri ha scelto i regali Champions: triplo big in Serie A

Tre colpi per la nuova Juventus. Tutto dipende dalla qualificazione alla prossima Champions League

La crescita della Juventus passa dal raggiungimento del quarto posto. L’obiettivo è stato quasi sempre una consuetudine nella storia bianconera, ma nelle ultime due stagioni il percorso è diventanto particolarmente tortuoso. La Juve di Pirlo è riuscita a qualificarsi alla Champions League soltanto nell’ultima partita dello scorso campionato, mentre quella di Allegri attualmente sarebbe addirittura fuori.

La Juventus ha dimostrato diverse lacune in questa prima parte di stagione, dal centrocampo all’attacco. Non solo, il mancato rinnovo di Dybala e l’addio di Morata – a giugno terminerà il suo prestito oneroso dall’Atletico Madrid -, inducono la dirigenza alla ricerca di un grande bomber e di un top player sulla linea mediana del campo.

Gli obiettivi sono Milinkovic-Savic e Dusan Vlahovic, due giocatori che conoscono bene il calcio italiano. In difesa invece, la dirigenza potrebbe approfittare del mancato rinnovo di De Vrij per soffiare il centrale olandese all’Inter. Le trattative, non facili, potrebbero ricevere la spinta decisiva dagli introiti della qualificazione alla Champions League.

Calciomercato, triplo colpo Juventus: le cifre per Milinkovic-Savic, Vlahovic e De Vrij

Non sarà facile convincere Claudio Lotito a fare a meno di Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e può partire per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. L’addio di Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus senza un bomber ma i numeri di Vlahovic si avvicinano a quelli del fuoriclasse portoghese: 16 in 20 partite in Serie A, fanno lievitare il suo valore a 70 milioni di euro.

Infine De Vrij, ancora privo del rinnovo contrattuale – scadenza 2023 -, potrebbe decidere di cambiare casacca restando in Italia. Cherubini è pronto a convincerlo con un contratto da 5 milioni netti a stagione più un conguaglio all’Inter – 20 milioni o una contropartita – se l’operazione dovesse chiudersi in estate.