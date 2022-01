Calciomercato Inter, il big dice addio | Tuchel lo vuole

Calciomercato, l’Inter inizia a prendere in considerazione la partenza di un giocatore sul quale il Chelsea di Tuchel ha già messo gli occhi

In casa Inter, archiviata la gioia per la vittoria in Supercoppa, è tempo di mercato. La strategia dell’ad Marotta non prevede necessariamente -anzi – colpi già in questa sessione di scambi, ma soprattutto sondaggi esplorativi in vista di qualche acquisto da effettuare in estate. Del resto le parole del presidente Zhang sono state più che esplicite in merito alla capacità di manvora del club meneghino.

In questo momento c’è più il rischio – ed in taluni casi la volontà – di cedere qualche esubero tecnico piuttosto che imbarcarsi in operazioni pericolose. E poi c’è la questione dei rinnovi. Quello di Marcelo Brozovic, a detta dello steso Zhang, è in dirittura d’arrivo. Così come quello dello staff dirigenziale che ha guidato i nerazzurri alla conquista del tricolore lo scorso anno. Quello di un altro giocatore, invece, si fa sempre più complicato.

Calciomercato Inter, il Chelsea di Tuchel piomba su Perisic

Il futuro di Ivan Perisic in nerazzurro è ancora appeso ad un filo. La dirigenza meneghina è alle prese col dilemma di tentare fino all’ultimo la strada del rinnovo – col rischio che poi il giocatore vada via a zero – oppure incassare qualcosa qui-ed-ora dalla sua cessione. Nel secondo caso, come riferisce il tabloid The Mirror, ci sarebbe già il Chelsea pronto a presentare un’offerta ai nerazzurri. Il club londinese infatti, che ha visto sfumare Lucas Digne passato all’Aston Villa, necessita sempre di un laterale sinistro che possa sostituire l’infortunato Ben Chilwell, che ne avrà per tutta la stagione.

Sempre secondo la stampa inglese, anche il Tottenham di Antonio Conte e l’Arsenal avrebbero fatto dei sondaggi esplorativi per il croato, ma la prima scelta dello stesso giocatore appare essere, per una questione di ambizioni, proprio il club di Roman Abramovic.