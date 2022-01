Conte cerca il colpo dall’Inter: Marotta fissa il prezzo

Antonio Conte chiede il suo pupillo ma l’Inter non fa sconti all’allenatore dello scudetto

La corazzata Inter sta stregando tutti in Italia e in Europa. Dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione, i nerazzurri guidano la classifica anche in questo campionato. L’avvicendamento in panchina non sembra aver cambiato le cose, anzi, Simone Inzaghi è riuscito a fare meglio del suo predecessore conquistando il pass per gli ottavi di Champions League.

Intanto, Antonio Conte guida il Tottenham nella risalita in Premier League. Arrivato in corsa, ha il compito di conquistare un posto nell’Europa che conta. Molto dipenderà anche dal mercato, dove potrà contare del supporto di Fabio Paratici, direttore generale degli Spurs. I due avrebbero messo nel mirino un giocatore dell’Inter, cresciuto moltissimo in queste due stagioni.

Assalto del Tottenham a Bastoni: l’Inter chiede 60 milioni di euro

Si tratta di Alessandro Bastoni, difensore centrale classe 1999. Simone Inzaghi lo ha schierato quasi sempre in Serie A – 18 partite, 1 gol e 3 assist -, ma dovrà stare attento all’assalto di Conte. La società nerazzurra non è intenzionata a fare sconti all’ex allenatore: la richiesta è di 60 milioni di euro.