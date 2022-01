Mourinho beffa l’Inter, ‘acconto’ per il colpaccio: futuro nella Capitale

Josè Mourinho disegna il colpo e beffa l’Inter: pronto il sacrificio immediato per arrivare al talento

L’arrivo in prestito con diritto di riscatto di Sergio Oliveira dal Porto non sarà certamente l’ultima operazione della Roma nell’attuale sessione di calciomercato. I giallorossi, dopo un inizio di stagione claudicante, puntano a risalire la classifica di Serie A e per farlo puntano a rinforzarsi. In tal senso, uno dei nomi che è stato maggiormente accostato ai giallorossi (ma non solo) in Italia, potrebbe avvicinarsi con decisione in vista del prossimo giugno.

LEGGI ANCHE >>>La Roma non si ferma, altro colpo a centrocampo | Lo chiama Mourinho

Il piano dello ‘Special One’ prevede un addio, come ‘acconto’, per garantire alla sua Roma un colpo di primissimo livello. Si tratta di Filip Kostic, talento in scadenza il 30 giugno 2023 con l’Eintracht Francoforte e nel mirino anche dell’Inter che ci ha pensato nei mesi scorsi. L’esterno serbo, classe 1992, ha fino ad ora segnato 3 reti e firmato ben 10 assist con la squadra di Glasner e Mourinho ha tutta l’intenzione di anticipare la concorrenza e portarlo in giallorosso.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Xavi piomba sul talento: sfida a Juve, Milan e Roma

Roma, ecco il piano di Mourinho per Kostic

Kostic alla Roma, nella prossima sessione estiva, grazie all’addio di Amadou Diawara. L’ex mediano del Napoli potrebbe finire subito all’Eintracht Francoforte, rappresentando un vero e proprio ‘acconto’ per l’approdo di Kostic in giallorosso tra sei mesi.

Kostic ha tanta voglia di Italia e già nei mesi scorsi si è affidato ad Alessandro Lucci, noto procuratore che ha ottimi rapporti sia con i nerazzurri che con i giallorossi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, Oliveira in arrivo: fumata bianca per Villar

L’Inter rischia dunque di veder sfumare il post Perisic: Kostic può avvicinarsi a grandi passi alla maglia della Roma.