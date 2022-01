Inter, ‘allarme’ Lautaro | Annuncio esplosivo in diretta

Annuncio esplosivo in diretta sul futuro di Lautaro Martinez e sul possibile colpo dell’Inter

L’Inter ha messo in cassaforte il primo trofeo della stagione, grazie al gol di Alexis Sanchez all’ultimo secondo ma tra i protagonisti della finale c’è stato anche Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, doppio KO in attacco | Scambio immediato

L’attaccante argentino, però, non ha preso bene la sostituzione di Simone Inzaghi ed è uscito contrariato. Il malumore di Lautaro potrebbe riaprire nuovi scenari di mercato, nonostante il rinnovo di qualche mese fa fino a giugno 2026. In merito alla situazione del ‘Toro’ ha parlato Damiano Coccia, detto ‘Er faina’ a Radio Radio: “So che ci sono piccoli problemi tra Lautaro Martinez e l’Inter. Non si tratta di problemini che riguardano il gioco, ma tra l’attaccante argentino e la società. Spero per lui e per i tifosi che possano rientrare. In caso contrario non escludo che possa uscire in estate. Al suo posto potrebbe arrivare Dybala”.

Inter, malcontento Lautaro: opzione Dybala

Lautaro Martinez ha espresso più volte il suo amore per l’Inter e la voglia di rimanere a lungo in nerazzurro ma le continue voci di mercato potrebbero destabilizzarlo. Intanto Marotta sta provando a corteggiare a distanza Paulo Dybala che sembra ormai ai ferri corti con la Juventus e non ha ancora rinnovato il suo contratto.

Non è escluso, però, che proprio Martinez, compagno di nazionale e amico della ‘Joya’, possa convincerlo a trasferirsi a Milano e creare una nuova coppia argentina. Lautaro, però, potrebbe anche valutare l’opzione di trasferirsi in estate, lasciando il posto proprio a Dybala. La stoccata di Damiano Coccia potrebbe avere riscontri nei prossimi mesi.