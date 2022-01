La sfida di questa sera tra Juventus e Udinese nasconde anche un osservato speciale, che potrebbe far comodo al club piemontese. Il piano per battere la concorrenza

Focus sull’attacco in casa Juventus, con le recenti vicende che stanno dando scossoni importanti alla linea avanzata di Massimiliano Allegri. In questa stagione la fase offensiva non è ancora riuscita a trovare la quadra giusta, in virtù anche della cessione di Cristiano Ronaldo che ha creato una sorta di vuoto di potere nel reparto. Kean, Morata, Dybala e Kaio Jorge hanno infatti convinto solo a fasi alterne, con un bottino di reti molto inferiore alle aspettative della vigilia e qualche incertezza sul prossimo futuro.

In particolare Dybala ha il contratto in scadenza a giugno, un rinnovo che si fa sempre più complesso ed anche le prime avvisaglie da parte di altri top club tra Italia ed Europa. Morata invece, dopo l’accostamento al Barcellona dovrebbe restare fino a fine stagione, per poi tornare a Madrid in attesa di nuova collocazione. In questo quadro già per gennaio la Juventus potrebbe pensare ad un altro attaccante low cost, per poi piazzare un altro colpo a giugno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio KO in attacco | Scambio immediato

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Juventus, osservato speciale contro l’Udinese: il piano per Beto anti-Milan

Non è da escludere però che la Juventus rimanga così fino a fine annata, per poi andare a comprare due attaccanti, anzichè uno visto che Morata a fine stagione andrà via, su Dybala c’è incertezza e Kean segna poco.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Cobolli Gigli: “Un errore perdere Dybala. Tra Vlahovic e Pogba…”

Oltre ad un top assoluto i bianconeri potrebbero quindi anche pensare ad una scommessa per il futuro. La Juve si può quindi unire alla corsa per Beto, osservato speciale per questa sera nella sfida contro l’Udinese e già accostato soprattutto al Milan. La compagine di Agnelli ha però un paio di Jolly da giocarsi per ammortizzare i costi dell’eventuale operazione, e si tratta dei giovani Dragusin (ora alla Sampdoria) e soprattutto Fagioli che sta facendo bene in B. Non è da escludere dunque uno scambio due per uno per battere la concorrenza su Beto, che ha avuto un ottimo impatto sulla Serie A.