Juventus, assalto a Dybala dalla Premier | Super scambio

Possibile scambio per Dybala: affare tra la Juve e un super club di Premier League

I giorni successivi alla sconfitta in Supercoppa della Juventus, hanno avuto come protagonista Paulo Dybala. Il dieci argentino non ha ancora trovato l’accordo per rinnovare il suo contratto e la situazione sembra diventata molto complessa e difficilmente risolvibile.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, l’Inter batte ancora la Juventus: rapporti ottimi per la nuova freccia

La ‘Joya’ chiede un ingaggio alto che la Juventus non intende garantirgli e le parti negli ultimi giorni sembrano sempre più distanti. Il futuro dell’argentino sembra essere lontano da Torino e le pretendenti ovviamente non mancano. L’Inter potrebbe provarci su spinta di Beppe Marotta che lo ha sempre corteggiato. Anche l’Atletico del ‘Cholo’ Simeone potrebbe spingere per portare Dybala a Madrid. Dalla Premier League, però, potrebbe arrivare una proposta difficilmente rifiutabile per la Juventus che porterebbe l’argentino in Inghilterra.

Klopp chiama Dybala: scambio con Firmino

Il club in questione è il Liverpool che su spinta di Jurgen Klopp vorrebbe provare a portare in Premier Paulo Dybala. L’idea dei Reds sarebbe quella di proporre alla Juventus uno scambio con Roberto Firmino. L’attaccante brasiliano nelle ultime stagioni è calato notevolmente di rendimento anche a causa degli infortuni e potrebbe non rientrare nei piani futuri del club visti i 30 anni già compiuti.

Quest’anno ha giocato appena 11 partite realizzando solo 4 gol ma il suo valore è indiscutibile. La Juventus potrebbe decidere di aprire le porte all’eventuale scambio, trovando un attaccante che nonostante l’età, ha dimostrato di essere uno dei migliori in Europa. Di contro perderebbe Dybala che potrebbe finalmente approdare in Premier. L’ostacolo principale riguarda gli ingaggi dei due attaccanti: l’argentino percepisce circa 13 milioni di euro lordi, il brasiliano, invece, guadagna 9 milioni di sterline, circa 10 milioni l’anno.