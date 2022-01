Juventus, l’asse con Raiola è sempre rovente: possibile triplo accordo

Da de Ligt al ‘nuovo Pogba’: Raiola nuovamente al tavolo con la Juventus, tra addio e nuovi arrivi

Mino Raiola e la Juventus, il dialogo è sempre fitto tra giocatori che possono andare a quelli che invece possono arrivare. Tra i primi c’è Matthijs de Ligt, la cui cessione farebbe molto comodo ai bianconeri in ottica bilancio.

Con il procuratore dell’olandese, Raiola appunto, Nedved e soci potrebbero aver già raggiunto o raggiungere prossimamente una intesa per il divorzio a fine stagione.

Raiola sta già del resto parlando con i potenziali acquirenti del centrale olandese, ovvero Barcellona, Chelsea e Paris Saint-Germain. Tre che hanno il potenziale per esaudire le richieste economiche della società presieduta da Andrea Agnelli, 70-80 milioni di euro per il cartellino.

Non solo de Ligt, con Raiola la Juve discute da un po’ anche di Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan è sempre in scadenza a giugno, con la trattativa per il rinnovo che finora non ha avuto delle accelerate in positivo per i rossoneri.

L’addio a zero resta l’ipotesi più concreta. Raiola ne ha già parlato con la Juve, una intesa a partire da luglio è quindi possibile. L’asse tra il potente agente di Angri e la Juventus può partorire anche un terzo accordo, quello per il ‘nuovo Pogba’.

Calciomercato Juventus, Gravenberch per il centrocampo del futuro

Parliamo di Ryan Gravenberch, centrocampista olandese di grande prospettiva in scadenza nel 2023 con l’Ajax. Non potendo arrivare, per questioni economiche, a Paul Pogba, la società bianconera punterebbe a mettere le mani su quello che in Olanda e non solo viene considerato un po’ il suo erede. Il classe ’92 potrebbe essere acquistato per circa 15-18 milioni.