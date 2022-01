Niente rinnovo, scambio e cash: super offerta per de Ligt

Il futuro di Matthijs de Ligt torna in bilico, con un top club che ha intenzione di avanzare una super offerta alla Juve

La Juventus sta già pensando oltre il campo ed il calcio giocato. In attesa di scendere in campo per la sfida contro l’Udinese, la ‘Vecchia Signora’ deve fare i conti con il futuro ancora fumoso di uno dei pilastri di Massimiliano Allegri che potrebbe dire addio nel calciomercato estivo. Quel Matthijs de Ligt che tanto è mancato alla Juventus nella finale di Supercoppa persa contro l’Inter. Il centrale classe 1999 piace a diverse società europee, pronte a farsi avanti già nel 2022 per convincere la Juventus a lasciar partire il suo talento.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, doppio KO in attacco | Scambio immediato

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, il futuro di Presnel Kimpembe potrebbe essere più lontano dal PSG. Il forte difensore, colonna portante della difesa di Pochettino al pari di Marquinhos, avrebbe infatti chiesto un aumento di ingaggio per rinnovare il contratto attualmente in scadenza nel 2024. Kimpembe guadagna già 9 milioni e la società francese non ha intenzione di accontentare il difensore che potrebbe quindi finire sul mercato.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, l’asse con Raiola è sempre rovente: possibile triplo accordo

Addio de Ligt: il PSG prepara lo scambio

Ecco dunque che la società transalpina potrebbe pensare all’importante sacrificio di Kimpembe (già accostato alla Juventus la scorsa estate) pur di portare al PSG un obiettivo ormai da diverso tempo sul taccuino del ds Leonardo. Si tratta di Matthijs de Ligt per il quale, diverse settimane fa, il suo agente Mino Raiola ha parlato di un probabile addio a fine stagione.

L’ex capitano dell’Ajax ha una valutazione vicina ai 70-75 milioni e la proposta del PSG potrebbe convincere davvero la Juventus a lasciar partire il suo difensore. Sul piatto il cartellino di Kimpembe, valutato 35-40 milioni di euro, oltre ad un conguaglio cash di circa 30-40 milioni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, l’Inter batte ancora la Juventus: rapporti ottimi per la nuova freccia

Un’offerta ghiotta per la società bianconera che si ritroverebbe con denaro fresco da reinvestire sul mercato e l’erede di de Ligt già in casa.