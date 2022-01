Anticipo Inter su Juventus e Milan: Sensi l’acconto per il colpaccio

L’Inter potrebbe anticipare la concorrenza di Juventus e Milan per il talento della Serie A: Sensi potrebbe essere l’acconto per il colpo di giugno

Continua la cavalcata vincente dell’Inter, che dopo essersi confermata al primo posto in classifica vincendo il big match contro la Lazio, ha conquistato anche la Supercoppa italiana contro la Juventus.

Nel frattempo in casa Inter si continua anche a cercare nuovi colpi per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi, che sembrerebbe essere già perfetta così. I nerazzurri potrebbero anticipare tutti per un obiettivo in Serie A che interesserebbe anche a Juventus e Milan. Il piano per anticipare la concorrenza potrebbe essere quello di inserire nell’affare il cartellino di Stefano Sensi, che a causa dei tanti infortuni e della qualità della rosa interista fatica a trovare spazio.

Inter, obiettivo Damsgaard: Sensi sul piatto per anticipare Juventus e Milan

L’Inter si prepara a mettere a segno un colpo importante non nell’immediato ma per la prossima stagione. Infatti nel mirino dell’Inter ci sarebbe Mikkel Damsgaard, infortunato da più di tre mesi, che ha disputato un ottimo Europeo con la Danimarca. Sulle tracce del danese della Sampdoria ci sarebbero anche Juventus e Milan, ma l’Inter potrebbe anticiparle con una mossa già a gennaio.

Infatti i nerazzurri potrebbero proporre Stefano Sensi alla Sampdoria come acconto per Damsgaard in questa sessione invernale di calciomercato. Con l’inserimento del centrocampista l’Inter potrebbe così anticipare la concorrenza degli altri due top club italiani.