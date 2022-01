Milan, Ibrahimovic sotto accusa: c’è l’attacco | “Meglio lui”

Il bomber del Milan Zlatan Ibrahimovic torna al centro delle polemiche: nuovo durissimo attacco al centravanti svedese

La vittoria sul Genoa, sofferta, porta il Milan di Pioli al prossimo turno di Coppa Italia. I rossoneri stanno, da oggi, preparando la sfida di Serie A che vedrà lo Spezia ospite a San Siro lunedì prossimo. Una gara che sarà l’antipasto del big match, del turno successivo, che vedrà poi il big match tra Milan e Juventus nella 23esima giornata di campionato. Tra le sorprese delle ultime settimane vi è sicuramente Rafael Leao, che ha registrato una crescita importante e sta trascinando il ‘Diavolo’ a suon di reti e assist.

In tal senso, il club rossonero deve registrare una pesante critica a quello che resta insindacabilmente uno dei leader carismatici dello spogliatoio milanista: Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, tra infortuni e prestazioni altalenanti, non ha sempre brillato in questa prima parte di stagione e a far notare il momento del bomber di Pioli ci ha pensato Furio Focolari. Il noto giornalista, ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha detto la sua attaccando apertamente Ibrahimovic.

Milan, Ibra nel mirino: “Non è più il fulcro”

Focolari non ha usato giri di parole per descrivere il momento, non troppo positivo, dello svedese in quel di Milanello. “Ibrahimovic non è più così determinante per il Milan, non è più lui il fulcro”.

Il giornalista ha poi apertamente elogiato Rafael Leao che, in 3 gare disputate nel 2022, ha segnato 2 reti e firmato 2 assist vincenti: “C’è gente come Leao che si sta imponendo“.

Dichiarazioni che faranno dunque piacere a Leao, molto meno invece a Zlatan Ibrahimovic chiamato a dare risposte, nell’immediato, al centro dell’attacco di Pioli.