Ancelotti prova il sorpasso, Juve avvisata: assalto al gioiello

Il talento sta convincendo tutti ed il Real Madrid è già pronto a farsi avanti: ‘rischio’ Juventus, ecco lo scenario

La Juventus deve guardare avanti e, dopo aver perso la Supercoppa italiana che ha preso la strada di Milano, sponda nerazzurra, la squadra di Allegri è pronta a scendere in campo per il match di campionato contro l’Udinese. Una rimonta in Serie A, quella che ha in mente il tecnico livornese che vuole riportare i bianconeri ai vertici in Italia. Dal calcio giocato al calciomercato, la ‘Vecchia Signora’ ha diverse priorità per rinforzare la rosa di Allegri già nelle prossime settimane.

Dall’attaccante che potrebbe rimpiazzare Morata (lo spagnolo piace non poco al Barcellona di Xavi) ad un possibile rinforzo, a giugno, per una difesa che ha bisogno di essere svecchiata. In tal senso, uno dei nomi recentemente accostati ai colori bianconeri per la retroguardia di Allegri potrebbe davvero lasciare il Barcellona a giugno: si tratta di Ronald Araujo.

Juve attenta: il Real all’assalto di Araujo

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘AS’, il club di Florentino Perez avrebbe messo in cima alla lista della spesa, per la difesa, il centrale del Barcellona Ronald Araujo. Il talentuoso 22enne uruguagio è in scadenza tra un anno e mezzo ed il Real Madrid potrebbe tentare un clamoroso scippo ai blaugrana, beffando anche la Juventus.

Il nome di Araujo può quindi dare il via ad un’asta, con i ‘Blancos’ in primissima fila per il classe 1999.

Araujo in questa stagione ha collezionato 22 presenze, con 2 reti e ben 1553′ in campo con Koeman prima e Xavi poi.