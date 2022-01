L’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri sono pronte a darsi battaglia in sede di calciomercato: nel mirino c’è Damsgaard della Sampdoria

L’Inter di Simone Inzaghi ha ottenuto una vittoria pesantissima mercoledì sera in casa contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

I bianconeri sono stati infatti sconfitti dai nerazzurri con il gol allo scadere di Alexis Sanchez, attaccante cileno che ha consegnato il primo trofeo del 2022 all’Inter, la Supercoppa italiana. Il duello non sembra però finire sul rettangolo verde perché il Derby d’Italia è sempre il Derby d’Italia e Inter e Juventus potrebbero sfidarsi anche in sede di calciomercato per un giocatore che milita proprio nel campionato italiano di Serie A.

Stiamo parlando di Mikkel Damsgaard, fantasista della Sampdoria di Roberto D’Aversa. Il giocatore danese, arrivato nell’estate del 2020 di calciomercato in Liguria, la scorsa stagione aveva impressionato tutti sotto la guida tecnica di Claudio Ranieri e anche ad Euro 2020, con la maglia della sua Danimarca, ha stupito. In quest’annata però, complici alcuni problemi fisici, Damsgaard non è riuscito ad imporsi e ciò potrebbe portare a un possibile cambio di casacca al termine della stagione.

Calciomercato, Inter e Juventus si sfidano per Damsgaard

Mikkel Damsgaard è un classe 2000 ed il suo contratto con la Sampdoria è in scadenza nel 2024. Il giocatore danese aveva raggiunto anche una valutazione vicina ai 30 milioni di euro la scorsa estate, ma ora le cifre sembrano essersi decisamente abbassate. Damsgaard è quotato poco meno di 20 milioni di euro con appena 7 gettoni in questo campionato italiano di Serie A e un futuro che potrebbe essere legato all’Inter di Beppe Marotta o alla Juventus di Federico Cherubini, pronte ad ingaggiare una sfida per il danese, potenzialmente una vera e propria occasione di mercato per il futuro.