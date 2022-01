In casa Inter si lavora al rinnovo di Ivan Perisic che però è tutt’altro che semplice. Per l’estate quindi i nerazzurri potrebbero tornare alla carica per un vecchio pallino a sinistra

Simone Inzaghi ha recentemente conquistato il primo titolo da allenatore dell’Inter, andando a vincere con un finale pazzesco la Supercoppa Italiana contro la Juventus. I nerazzurri puntano dritti a fare il bis nella corsa scudetto dopo quello dello scorso anno, senza dimenticare i percorsi aperti in Coppa Italia e Champions League. La società invece è da tempo al lavoro per il futuro del club, con particolare attenzione al capitolo rinnovi che vede Brozovic come priorità assoluta.

Alle spalle del croato c’è poi il caso legato al connazionale Ivan Perisic, divenuto a dir poco intoccabile anche con Inzaghi e capace di offrire ora il suo miglior calcio da quando gioca in Italia. L’ex Bayern però non ha ancora trovato l’intesa per un prolungamento che non è semplicissimo viste distanza tra domanda ed offerta. Andrà trovato un punto d’incontro per il rinnovo, altrimenti Perisic andrà via a zero, con l’Inter costretta a cercare un terzino sinistro titolare.

Calciomercato Inter, rinforzo in corsia: suggestione Grimaldo battendo anche la Juve

Nel caso in cui l’Inter dovesse rinunciare per forza di cose a Perisic, per la fascia sinistra potrebbe tornare in auge un nome importante, spesso accostato alla Serie A, in passato al Napoli e molto più di recente alla Juventus. Si tratta di Alejandro Grimaldo, mancino spagnolo in scadenza contrattuale col Benfica nel 2023.

La concorrenza non manca: dalla Juve stessa al richiamo della Liga, ma l’Inter potrebbe avere carte interessanti da giocarsi. Col Benfica infatti i nerazzurri hanno recentemente chiuso affari come il prestito di Lazaro, oppure l’approdo di Joao Mario, tornato in patria dopo essersi liberato a costo zero proprio dai campioni d’Italia. I rapporti sono quindi buoni con i lusitani e in estate è possibile trovare un’intesa per un calciatore che a luglio avrà un solo anno di contratto ed una valutazione di 20 milioni ma certamente trattabili anche leggermente al ribasso.