Giudice Sportivo, comunicato UFFICIALE: giallo su Bologna-Inter

Nel comunicato della Lega Serie A sulle disposizioni del Giudice Sportivo in merito alle gare rinviate per Covid, non c’è traccia di decisioni a proposito di Bologna-Inter

Quello che è stato giustamente definito ‘il giallo’ della distinta di gara (il Bologna aveva consegnato per sbaglio alla Lega la distinta per il match con l’Inter, come se il match si dovesse effettivamente disputare, salvo poi non presentarsi) continua a far notizia.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Covid, Assemblea straordinaria della Lega: le decisioni

Il Giudice Sportivo infatti in data odierna ha annunciato che si pronucerà sulle tre gare rinviate per Covid – e su Udinese-Atalanta in merito al ricorso del club friulano – il 21 gennaio. Non c’è traccia di Bologna-Inter nelle sentenze programmate da Gerardo Mastrandrea in qualità di soggetto preposto a decidere. A questo punto è possibile che effettivamente possa andarsi verso lo 0-3 a tavolino a favore dei nerazzurri e non per questioni legate al rinvio per Covid.

Il comunicato della Lega: le decisioni del Giudice Sportivo

Atalanta – Torino del 6 Gennaio 2022:

“Il Giudice Sportivo rende noto che in data 21 gennaio 2022 si pronuncerà in merito al ricorso della Soc. Torino relativo alla gara sopra indicata. E che ha rinviato le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva”.

Salernitana – Venezia del 6 Gennaio 2022:

“Il Giudice Sportivo rende noto che in data 21 gennaio 2022 si pronuncerà in merito al ricorso della Soc. Salernitana relativo alla gara sopra indicata. E che ha rinviato le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva”.

Fiorentina – Udinese del 6 Gennaio 2022:

“Il Giudice Sportivo rende noto che in data 21 gennaio 2022 si pronuncerà in merito al ricorso della Soc. Udinese relativo alla gara sopra indicata. E che ha rinviato le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva”.

Udinese – Atalanta del 9 Gennaio 2022:

“Il Giudice Sportivo rende noto che in data 21 gennaio 2022 si pronuncerà in merito al ricorso della Soc. Udinese relativo alla gara sopra indicata. E che ha rinviato le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva”.