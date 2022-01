La decisione del Giudice Sportivo sul comportamento di Leonardo Bonucci al termine di Inter-Juventus

La Juventus ha perso all’ultimo respiro la sfida di Supercoppa con l’Inter. Un match ormai avviato verso i calci di rigore, terminato grazie alla freddezza di Alexis Sanchez, abile a sfruttare un errore da ‘matita rossa’ di Alex Sandro.

In quei momenti, Leonardo Bonucci sarebbe dovuto entrare in campo, vista la confidenza con il tiro dagli 11 metri dimostrata ad Euro 2020. La rete dell’attaccante cileno ha però impedito al difensore viterbese di fare il suo ingresso, facendolo infuriare. In particolare, il centrale della Juventus ha avuto uno scontro con Mozzillo, segretario generale dell’Inter. Il Giudice Sportivo ha deciso di non squalificarlo, scegliendo la via ‘morbida’ dell’ammenda.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Xavi piomba sul talento: sfida a Juve, Milan e Roma

Inter-Juventus, UFFICIALE: multa per Bonucci

Di seguito il comunicato della Lega Serie A: “Ammenda di 10mila euro a Leonardo Bonucci (Juventus) per essersi, al 121′, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria – prosegue la nota – che veniva dal medesimo strattonato. Infrazione rilevata da un collaboratore della Procura Federale”.