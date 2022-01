Calciomercato, Diego Costa in Serie A: spunta l’offerta

Juventus, continuano le difficoltà in attacco. Dal mercato intanto, potrebbe arrivare ‘a zero’ Diego Costa

Nel 2022, la Juventus ha segnato sei reti in tre partite. A sorprendere è il dato riguardante i marcatori: escludendo Chiesa e Dybala, le altre quattro marcature sono state realizzate da centrocampisti e difensori (Kulusevski, Locatelli, De Sciglio e McKennie). Il dato, seppur confortante, mette in luce i limiti della rosa bianconera.

L’addio di Cristiano Ronaldo ha lasciato un vuoto nel reparto offensivo, rimasto incolmato nonostante le buone prestazioni di Alvaro Morata. Massimiliano Allegri richiede allo spagnolo un lavoro di sacrificio – come in occasione di Inter-Juventus – che non gli permette di essere vicino alla porta in molti momenti della gara. Nonostante ciò, l’ex Real Madrid è uno dei migliori realizzatori della squadra con sette reti all’attivo. Oltre allo spagnolo, l’allenatore toscano ha a disposizione Morata e Kean, mentre deve rinunciare fino a fine campionato a Federico Chiesa.

L’assenza dell’ex Viola, unita ai dubbi sulla permanenza di Dybala e Morata, induce la dirigenza alla ricerca di un altro attacccante. Secondo il giornalista Rudy Galetti, i bianconeri potrebbero ingaggiare lo svincolato Diego Costa.

Calciomercato Juventus, idea Diego Costa a parametro zero

Un passato tra Atletico Madrid e Chelsea, con più di 140 reti solo con i due club, relegano Diego Costa (classe 1988) nell’olimpo dei grandi attaccanti degli ultimi dieci anni. Attualmente è senza contratto, dopo l’esperienza in Brasile con l’Atletico Mineiro. L’ingaggio di Diego Costa da parte della Juventus potrebbe avvenire prima del 31 gennaio qualora i bianconeri non riuscissero a trovare alternative sul mercato.