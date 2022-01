Milan ed Inter, assist per il colpo: no al club inglese

Un affare che resta in piedi per Milan ed Inter, a caccia di un nuovo difensore: no secco all’offerta dalla Premier League

Acciuffata all’ultimo secondo la Supercoppa italiana, l’Inter di Simone Inzaghi è già proiettata alla complicata trasferta contro l’Atalanta. Sull’altra sponda del Naviglio, invece, i rossoneri affronteranno prima il Genoa, questa sera in Coppa Italia, per poi dedicarsi al match di campionato contro lo Spezia. Dal calcio giocato al calciomercato, arrivano novità importanti per quanto riguarda un obiettivo comune delle due società, pronte ad un derby di mercato per la prossima estate.

Non solo l’attacco tra i reparti che, con maggiore priorità, Milan ed Inter intendono rinforzare per il 2022/23. C’è la difesa, infatti, al centro dei pensieri di Marotta e Maldini. Se da un lato il Milan ha perso Kjaer fino alla prossima stagione e Romagnoli rischia di liberarsi a zero a giugno, dall’altro in casa Inter c’è da valutare su tutti il destino di Stefan de Vrij. In tal senso, arrivano segnali confortanti per uno degli obiettivi in Serie A che da settimane è in cima alla lista delle big milanesi.

Inter e Milan, assist da Torino per il colpo

Il nome caldo da diversi mesi è quello di Bremer, talento in forza al Torino con il quale sta sfornando prestazioni di altissimo livello. C’è la fila anche fuori dall’Italia per il difensore verdeoro che piace tanto anche al Newcastle. Il club di Cairo, però, è stato chiaro con i ‘Magpies’ che hanno già offerto 30 milioni di euro per il cartellino del classe 1997.

Un no secco che può quindi mantenere aperte le piste che portano a Milano per il forte centrale, reduce da 19 presenze con 2 reti ed 1 assist con la maglia del Toro.

Situazione in divenire, Milan ed Inter aspettano alla finestra: la strada che porta a Bremer può infiammarsi a fine campionato.